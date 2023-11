Concorso Università di Genova | 7 Posti per Professori

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 26 novembre 2023) Presso l’diè stato annunciato unPubblico finalizzato alla selezione di 7 docenti di seconda fascia, destinato a diverse aree concorsuali e Dipartimenti.diper 7Comunicato: Procedure Selettive per Chiamata didi Seconda Fascia Con decreto rettorale n. 5267 del 3 novembre 2023, sono indette le procedure selettive per la copertura di settedi professore di seconda fascia mediante chiamata. Le selezioni si svolgeranno in conformità all’art. 18, comma 4-ter, della legge n. 240/2010 e al relativo regolamento di Ateneo. Di seguito, vengono indicati i settori concorsuali e scientifico-disciplinari per le scuole, i Dipartimenti e i settori ...