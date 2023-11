Concorso Cervello di Palermo | 2 Posti per Dirigenti Biologi

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 26 novembre 2023)pubblico, per la copertura di 2di dirigente Biologo per le procedure della procreazione medicalmente assistita, a tempo indeterminatodiper 2Si rende noto che, in ottemperanza alla deliberazione n. 1829 del 19 ottobre 2023, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Villa Sofiaha preso l’iniziativa di indire unpubblico finalizzato alla selezione di personale altamente qualificato. Tale procedura, basata su valutazione di titoli e successivi esami, è finalizzata alla copertura di due posizioni di dirigente biologo. Le suddette posizioni sono destinate a essere a tempo indeterminato e a tempo pieno. L’obiettivo principale di questo ...