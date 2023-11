“Con quante persone hai fatto l’amore?” | la domanda di Perla Vatiero e la risposta di Mirko che fa sognare

Clarice - quante stagioni ha la serie tv? Cosa ha in comune con Il silenzio degli innocenti?

Juve - i convocati per il Cagliari : quante assenze

Per Natale ho addobbato la mia casa con il riciclo creativo : guarda quante cose puoi creare!

Quante novità per la fotocamera con Samsung One UI 6.0

Ucraina-Italia - quante sorprese! Conferme per l’Inter : le formazioni ufficiali

Autori di reato con disturbi psichici, la rivoluzione mancata dei centri Rems: pochi posti e 796 pazienti sono fuori. 'E non si dà priorità ai casi più ...

...è fondamentale per migliorare una 'legge acerba' è la collaborazionei magistrati. I Tribunali, secondo Palma, potrebbero mettere a punto delle mappe sugli esiti delle assegnazioni: capire...

"La partecipazione. Quante incongruenze nel Comitato No fusione" LA NAZIONE

Il cordoglio di Paita per Walter Lambertucci: “Ricordo con emozione la sua sensibilità e la sua pacatezza” CittaDellaSpezia

Con Deon Meyer avventuriamoci nel rugby e nella letteratura del Sudafrica / 2

Torniamo a parlare dello scrittore Deon Meyer e, grazie a lui, inoltriamoci nella cultura sudafricana e non solo: anche nel culto della loro squadra di rugby ...

Attraversa la strada: ex ingegnere Luigi Tinaro travolto e ucciso con il suo barboncino da un'auto

Nonostante il freddo e la pioggia, era uscito come tutte le sere per una passeggiata con il suo amato barboncino. Ma a casa, Luigi Tinaro, ingegnere di 76 anni, non è più ...