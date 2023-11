Comuni | l’appello di Decaro al governo

Leggi su notizie

(Di domenica 26 novembre 2023) Antonio, presidente Anci, ha fatto un appello alper quanto riguarda i fondi destinati ai. La situazione è davvero molto critica. Per l’Italia i prossimi mesi sono fondamentali per il rilancio e Antonio, presidente Anci, ha deciso di fare un appello alin un’intervista a La Stampa: “Ci mancano dieci miliardi e faccio presente che per le piccole opere abbiamo speso già tre dei 6 miliardi previsti. Noi li stiamo rendicontando, ma servono i rimborsi altrimenti saltano i bilanci“.diai– Notizie.com – © AnsaPer il sindaco di Bari “quando si spostano i fondi del Pnrr, vanno anche messere le risorse nuove e tutto questo non basta. Ci aspettiamo che le procedure che saranno messe in campo siano le ...