Com’è sexy Rob Dixon! Chi è (e cosa fa) l’affascinante scudiero di William e Kate Middleton

Leggi su amica

(Di domenica 26 novembre 2023) Se il buongiorno si vede dal mattino, alla corte dei Windsor c’è chi comincia a lavorare con il sorriso sulle labbra. In particolare, chi sta ai “piani alti”, a cominciare dae dalla regina Camilla. Curiosando tra il personale del principee di re Carlo, infatti, non si può non constatare quanto il fascino sia una dote che, a palazzo, l’ufficio del personale non ha sottovalutato nella selezione dello staff. In particolare nella scelta degli equerry, vale a dire le guardie reali, del monarca e del suo primogenito. E se dell’equerry di re Carlo, il tenente colonnello Johnny Thompson, abbiamo già speso diverse parole, ancora non abbiamo avuto modo di parlare di Rob Dixon, l’altrettanto affascinante ...