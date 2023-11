Collision 25 11 2023 Tocca alla Blue League

(Di domenica 26 novembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento del weekend con il report di. Puntata che sarà protagonista con ladel Continental Classic e molto altro. Direi quindi di non perdere altro tempo e di immergerci subito nello show. Continental Classic: Claudio Castagnoli vs Daniel Garcia (3 / 5) Opener che poteva dire qualcosa di più viste le qualità dei due contendenti, però assolutamente una prestazione più che sufficiente dove a vincere è Claudio Castagnoli che inizia al meglio il suo torneo. Vincitore: Claudio Castagnoli 2on1 Handicap Match: Killswitch vs The Boys s.v. Ci dobbiamo ancora fare l’abitudine ma Lucha…ehm… Killswitch si sbarazza in un batter d’occhio dei due avversari. Il discepolo di Christian Cage vuole infierire ma ...

Joint exhibition deepens understanding between China and Italy

GUANGZHOU, China, Nov. 20,/PRNewswire/ - - This is a report from GDToday: A joint exhibition between China and Italy was ... "The paintings are the result of thebetween Chinese and ...

AEW: Risultati Rampage & Collision 25-11-2023 Tuttowrestling

AEW Collision Report 25-11-2023 The Shield Of Wrestling

Dunsfold crash: Girl seriously injured after collision dies

A child has died after being seriously injured in a crash in Dunsfold, Surrey Police have said. The girl, who was a passenger in one of the cars involved, was taken to hospital with serious injuries ...

Sergio Perez hit with penalty after Abu Dhabi Grand Prix collision

Sergio Perez has been handed a five second penalty by the stewards after an incident with Lando Norris at the Abu Dhabi Grand Prix. Fighting it out in the closing stages of the race, the Red Bull ...