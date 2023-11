Colantuono | «Inzaghi e Allegri si buttano pressioni! Un discorso»

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023)ha parlato di, che prima di Juventus-Inter fanno il gioco delle parti sulla squadra favorita per il titolo. PRESSIONI ? In collegamento su Radio 24 durante il format Tutti Convocati, ha parlato del match di questa sera Stefano: «Sono le due squadre più accreditate, Simonee Massimilianosile pressioni addosso, ma vedo l’Inter avvantaggiata. Ma ildella Juventus senza le coppe potrebbe essere decisivo. Calciatori non stressati e a meno rischio infortunio, può essere determinante. Ma ad oggi sono le più accreditate per giocarsi il titolo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...