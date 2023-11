C'mon Tigre: 'Con la musica creiamo un Habitat dove tutti trovano posto'

Con quasi 10 anni di carriera alle spalle e tre dischi ampiamente apprezzati dalla critica specializzata, i C'non ...

Il nuovo album della band, "Habitat", è un viaggio che senza uscire di casa – come un'altra "tigre", Emilio Salgari – attraversa tre ...

C’mon Tigre – The Botanist

1. Goodbye Reality 2. The Botanist (feat. Seun Kuti) 3. Teen Age Kingdom (feat. Xenia Franca) 4. Sixty Four Seasons 5. Nomad at Home 6. Odiame 7. Sento un morso dolce (feat. Giovanni Truppi) 8. Na ...