Clima e disuguaglianze | il rapporto Oxfam | «L’1% più ricco della popolazione emette la stessa CO2 di 5 miliardi di persone»

(Di domenica 26 novembre 2023) Quanto incide ognuno di noi sulle emissioni di CO2 che causano il riscaldamento globale? La risposta varia in base a diversi fattori: lo stile di vita, la nostra dieta, il modo in cui ci spostiamo, ma soprattutto il reddito. A dimostrarlo è ilte Equality pubblicato nei giorni scorsi da, una confederazione internazionale di no-profit impegnata nel contrasto alla povertà. Nel 2019, svela il dossier,piùmondiale si è reso responsabile di una quota di emissioni di CO2 pari a quella prodotta da 5di, ossia due terzi dell’umanità. Ilè stato realizzato in collaborazione con lo Stockholm Environment Institute (Sei) e offre un’analisi dei livelli di ...