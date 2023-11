Cina | settore telecomunicazioni | prestazioni solide a gennaio-ottobre

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 novembre 2023) Pechino, 26 nov – (Xinhua) – L’industria delleinha registrato una crescita costante daad, sostenuta dalle attivita’ emergenti, secondo i dati ufficiali. Il fatturato combinato delle aziende di questoe’ ammontato a 1.420 miliardi di yuan (circa 199 miliardi di dollari), in aumento del 6,9% su base annua, secondo i dati del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. Del totale, settori emergenti come il cloud computing, il big data, l’Internet delle cose e i centri dati Internet hanno visto i loro ricavi crescere del 20,5% su base annua a 301,2 miliardi di yuan. I servizi Internet a banda larga hanno generato un fatturato di 219 miliardi di yuan per i tre giganti dellecinesi – China Mobile, ...