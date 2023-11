Cina | qualita’ dell’aria migliora a ottobre

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 novembre 2023) Pechino, 26 nov – (Xinhua) – Lanelle citta’ cinesi e’ta a, come mostrato dai dati del ministero dell’Ecologia e dell’Ambiente. Per 339 citta’ monitorate dal ministero, la percentuale di giorni con una buonae’ ammontata al 93,4% il mese scorso, in aumento di 1,6 punti percentuali su base annua. Lhasa, capoluogo della regione autonoma dello Xizang, nellasud-occidentale, si e’ classificata al primo posto nel Paese ain termini di buona. E’ stata seguita da Guiyang, nella provincia cinese sud-occidentale del Guizhou, e da Zhoushan, nella provincia orientale dello Zhejiang. Durante il periodo ...