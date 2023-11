Cina | industria software in crescita nei primi 10 mesi

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 novembre 2023) Pechino, 26 nov – (Xinhua) – L’cinese dei servizie della tecnologia dell’informazione ha registrato unaa doppia cifra dei ricavi e dei profitti nei10dell’anno, come mostrato dai dati del ministero dell’e della Tecnologia dell’Informazione. I profitti del settore sono cresciuti del 13,8% su base annua a 1.140 miliardi di yuan (circa 160 miliardi di dollari) nel periodo, mentre i ricavi sono aumentati del 13,7% rispetto allo scorso anno a 9.820 miliardi di yuan, come mostrato dai dati. I ricavi derivanti dai prodottisono aumentati dell’11,4% su base annua a 2.320 miliardi di yuan in questo periodo. I ricavi dai prodottili sono ...