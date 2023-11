Cif fai da te | lo preparo in pochi minuti ed è più efficace di quello che compro!

Leggi su donnaup

(Di domenica 26 novembre 2023) Dentifricio, bicarbonato e sapone per i piatti danno vita ad una pasta pulente molto potente. Non sempre siamo consapevoli della ricchezza che possediamo in casa: tantissimi ingredienti che conserviamo per altri usi sono in realtà versatili e se mescolati in maniera oculata, si rivelano molto efficaci nel risolvere le problematiche domestiche. Se solo sapessimo quanto utili sono, forse eviteremmo di spendere soldi inutilmente nell’acquisto di prodotti industriali ad hoc per lustrare le superfici! Sul bicarbonato, si fa un gran parlare da tempo: le sue proprietà leggermente abrasive, le virtù antibatteriche, la capacità sbiancante, sono ormai sulla bocca di tutte. L’abbiamo mescolato con l’aceto bianco, con il succo di limone, con semplice acqua, per pulire i vetri, i fondi incrostate delle pentole, per sturare i lavandini. Da solo, ovviamente per igienizzare frutta e verdura, ma ormai ...