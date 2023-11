(Di domenica 26 novembre 2023) Pimritorna alla vittoria indeldi. L’olandese del Baloise Trek Lions vince la quinta tappa stagionale in quel di Dublino, riscattandosi dopo laassai incolore della scorsa settimana a Troyes. Gara molto combattute sin dalle prime battute, dove si forma un gruppuscolo di una decina di uomini a tentare la sortita appena possono. Il primo are ad andarsene è Thibau Nys, poi arriva il tentativo di Joran Wyseure, ma entrambe le sortite sono un buco nell’acqua. Si crea così un terzetto, con l’olandesee i belgi Laurensed Eli. Sul fango irlandese, èa fare l’andatura, conche è il primo a mollare la presa. ...

Ciclocross : a Troyes in Coppa del Mondo si impone Eli Iserbyt - battuto van der Haar

Ciclocross - Coppa del Mondo 2023 : Brand torna a vincere a Dublino - battuta Alvarado. Nono posto per Casasola

Rai Sport Diretta Live: Coppa Davis 2023 Semifinale, Australia vs ITALIA - Domenica 26 Novembre Rai 2

La nottata sportiva si conclude alle 04:30 con la replica su RaiSport della prova Elite Maschile deldalladel Mondo a Dublino , con la telecronaca di Andrea De Luca ed Enrico ...

JUNIORES, CICLOCROSS COPPA DEL MONDO: STEFANO VIEZZI ... InBici

STEFANO VIEZZI RE DI COPPA NEL CICLOCROSS, SUA ANCHE DUBLINO PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

Ciclocross, Coppa del Mondo: prova di forza di Pim Ronhaar, battuti Sweeck ed Iserbyt

Pim Ronhaar ritorna alla vittoria in Coppa del Mondo di ciclocross. L'olandese del Baloise Trek Lions vince la quinta tappa stagionale in quel di Dublino, riscattandosi dopo la prova assai incolore de ...

Ciclocross, Coppa del Mondo 2023: Brand torna a vincere a Dublino, battuta Alvarado. Nono posto per Casasola

Assolo di Lucinda Brand a Dublino. L'olandese della Baloise Trek Lions stravince il quinto appuntamento stagionale in terra irlandese, conquistando il primo successo stagionale in Coppa del Mondo di C ...