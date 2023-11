Ciclismo | Sagan chiude la carriera vincendo il Beking 2023 davanti a Pogacar

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Peterconclude la suaprofessionistica su stradail. A Monaco lo slovacco, al termine dei 45 giri di corsa, trionfaa Tadeje a Mark Cavendish. “È stato bello gareggiare ancora una volta con i miei colleghi e amici prima dell’inizio di un nuovo capitolo della mia vita. è stata come una grande festa, alla quale sono felice abbiano partecipato anche tutti questi tifosi e appassionati venuti a Monaco per passare una grande giornata dicon le loro famiglie.è ancora giovane ma dimostra le immense potenzialità dello sport nel ruolo di educatore e di sensibilizzatore sociale: sono davvero contento di fare la mia parte in questo progetto”, le parole di ...