Chi vuol essere milionario | il primo vincitore rivela quanti soldi ha effettivamente intascato

(Di domenica 26 novembre 2023) Era il 17 ottobre del 2004 quando Davide Pavesi entrò nella storia di Chiconquistando ilassegno da un milione di euro. Prima di lui solo una riuscì, Francesca Cinelli, ma all’epoca non c’era ancora l’euro.Ildel quiz di Gerry Scotti in questi giorni ha rilasciato un’intervista a TvBlogndoquanto gli è aumentato il conto in banca. “Iarrivarono nella prima metà del 2005, tra febbraio ed aprile, a distanza di qualche mese dalla vincita. Venne tolta l’Iva ed essendo la vincita in gettoni d’oro una parte è andata perduta nella riconversione. L’azienda presso la quale erano conservati mi propose un bonifico di 761 mila euro, pari a 1600 gettoni. Anzi, 1599, perché ...