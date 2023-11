Chi sono gli ostaggi liberati da Hamas | tra loro 8 bambini e Abigail | orfana dall' attacco del 7 ottobre

Leggi su europa.today

(Di domenica 26 novembre 2023) L'esercito israeliano ha confermato che oggi, domenica 26 novembre, 14israeliani e 3 thailandesistatida. Ora verranno trasferiti in aereo a una base israeliana e in poi in ospedale. "Secondo le informazioni fornitea Croce Rossa, glichestati...