Chi doveva incontrare | ragazza sparita nel nulla | tragica svolta

(Di domenica 26 novembre 2023) È trascorsa una settimana dalla scomparsa della 20enne Kimberly Bonvissuto dalla sua casa di Busto Arsizio. Tutti, mamma, papà, sorella, nonna e zie, sperano in un suo ritorno. La famiglia ha fatto sapere che si tratta di unatranquilla e che nessun tentativo di "fuga" c'era mai stato in passato da parte sua; nessun segnale di disagio o di malessere emerso nei giorni prima della scomparsa. La giovane aveva frequentato l'istituto alberghiero, poi si era dedicata a qualche lavoretto mentre era in cerca di un'occupazione stabile. Il padre vive a Gela, in Sicilia. Prima di uscire e non tornare più, Kimberly aveva detto alla madre che si sarebbe vista con sua cugina. In realtà, pare avesse un appuntamento con un ragazzo. Una versione concordata con la cugina per assicurarsi la copertura. Un ulteriore contatto solo più tardi, quando la...