Che volto avrà il prossimo James Bond?

(Di domenica 26 novembre 2023) Nel mondo dici sono poche, pochissime certezze. Ancora meno nella sua incarnazione cinematografica. Dopo l’addio di Daniel Craig e, con i sei mesi di stop dovuto allo sciopero degli attori a Hollywood, probabilmente slitterà di alcuni mesi anche l’inizio ufficiale del casting per il suo successore. L'identikit di unancora da individuare Il film numero 26 dell’era di 007 sul grande schermo non vedrà la luce almeno per un paio d’anni. Secondo i produttori Barbara Broccoli e Michael Wilson ci sono tre requisiti che l’attore ingaggiato per la parte deve soddisfare: essere un uomo, britannico, di età anagrafica tale da permettere un impegno che possibilmente si estenda nell’arco di 15 anni. Questo sfaterebbe la voce per cui il personaggio nato dalla penna di Ian Fleming possa essere una donna (è ...