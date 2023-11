Che spettacolo! Dopo 47 anni | la Coppa Davis torna in Italia

Leggi su gqitalia

(Di domenica 26 novembre 2023) Laè il torneo di tennis insieme a Wimbledon che ogni tennista vorrebbe conquistare. E l'di Filippo Volandri, ce l'ha fatta, battendo la Serbia del numero uno al mondo Novak Djokovic in semifinale e l’Australia in finale. A regalare il punto deciso non poteva che essere Jk Sinner, grazie al successo contro Alex De Minaur 6-3 6-0; poco prima Matteo Arnaldi aveva battuto Alexei Popyrin in tre set. L'Australia era favorita, ma… L’ha vinto lasolo una volta nella storia: era il 1976 e a trionfare furono Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli. Capitano non giocatore di quella squadra era Nicola Pietrangeli. Per dovere di cronaca, gli Azzurri sono stati capaci di arrivare all’atto conclusivo del torneo altre sei volte ...