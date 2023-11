“Che bomba ragazzi!” Ballando con le Stelle | la notizia è appena arrivata | il colpaccio di Milly Carlucci

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 26 novembre 2023) Come è andata la sfida degli ascolti nella serata di sabato 25 novembre. Di fronte “con le” da un lato e il meglio di “Tu sì que vales” dall’altro, come sempre Rai 1 e Canale 5 si sono affrontati per la palma dello share. Vi abbiamo raccontato quanto successo nella sesta puntata dello show condotto da, con le lacrime inaspettate di Carlotta Mantovan, l’eliminazione di Paola Perego e la tensione tra Teo Mammucari e la giuria. Naturalmente oltre ai ‘pezzi da 90’ ci sono stati tanti altri programmi e film ad allietare la serata degli italiani che nella giornata di ieri hanno potuto assisere sulla Rai alla splendida vittoria dell’Italia contro la Serbia nella semifinale di Coppa Davis. Dunque gli azzurri, trascinati da un immenso Jannik Sinner, hanno conquistato una finale attesa da oltre ...