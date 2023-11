Champions League | le designazioni | Kovacs per Milan-Borussia | Meler per Lazio-Celtic

(Di domenica 26 novembre 2023) Il rumeno Istvanè stato designato per arbitrareDortmund, gara cruciale per il destino dei rossoneri in, in programma martedì sera a San Siro. Assistenti i connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene, quarto uomo Marcel Birsan. Al Var Catalin Popa e l’olandese Pol von Boekel. Sempre martedì, ladi Maurizio Sarri sarà impegnata alle 18.45 all’Olimpico contro il: la direzione di gara è stata affidata al turco Halil Umut, con lui i connazionali Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy, quarto uomo Arda Kardesler. Al Var Alper Ulusoy e il tedesco Bastian Dankert. SportFace.

Champions League - Milan di nuovo in corsa per gli Ottavi

Newcastle - Chelsea, Pochettino: 'Morbidi su ogni duello. Sono deluso'

' Anche se il Newcastle non è stato eccezionale, per loro è stata una vittoria facile per prepararsi alla. Dovevamo dimostrare che per loro sarebbe stato difficile batterci. Ma ci ...

Milan, si qualifica agli ottavi di Champions se: tutte le combinazioni prima del Borussia Dortmund - Sportmediaset Sport Mediaset

Champions, Europa e Conference League: i calendari delle fasi a gironi delle 7 italiane TUTTO mercato WEB

Streaming Gratis Everton-Manchester United: la Diretta Live di Premier League

Lo Streaming Gratis e la Diretta LIVE di Everton-Manchester United, match valevole per la 13ª giornata di Premier League ...

Lazio-Celtic, dove vedere il match in tv e streaming

Non c’è tempo per rimuginare sulla sconfitta rimediata in campionato contro la Salernitana, la Lazio martedì dovrà affrontare il Celtic in Champions League.