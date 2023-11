Champions League | il Celtic incontrerà Papa Francesco

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 novembre 2023), il, avversario della Lazio, prima della sfida dell’Olimpico verrà ricevuto in vaticano daIlè l’avversaria della Lazio nel prossimo turno di, che si giocherà in casa dei biancocelesti martedì alle 18.45. Dopo la partita la squadra scozzese avrà un’udienza privata in vaticano con. La squadra biancoverde ha sempre avuto una forte connotazione cattolica – fondata da Frate Walfrid, – e per l’occasione, come riportato dallo Scottish Sun, tutta la squadra dirigenti compresi,il santo padre.