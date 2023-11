Cervino | al via i lavori di ristrutturazione e restyling dello stadio comunale

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 26 novembre 2023). Partiti idiAnna Razzano: lo annunciano il sindaco Giuseppe Vinciguerra e l’Amministrazione, nella persona del consigliere delegato allo Sport Francesco de Lucia. Gli interventi, finanziati con risorse ministeriali rientranti nel “Fondo Sport e Periferie” e con i contributi dell’ARUS, Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport, per un importo complessivo di 660mila euro, determineranno il completo rinnovamento dell’impianto, ripristinando, al contempo, la piena agibilità. In particolare, le operazioni, il cui termine è fissato entro l’estate 2024, avranno le seguenti finalità: rifacimento del campo da calcio, con un rivestimento in erba sintetica; ricostruzione della rete ...