C’è anche un’italiana tra gli influencer della propaganda cinese

Leggi su formiche

(Di domenica 26 novembre 2023) Negli ultimi tre anni, Pechino ha sistematicamente espulso giornalisti stranieri, limitato l’accreditamento ad altri e ora un nuovo rapporto dell’Australian strategic policy institute mostra come la Cina stia coltivandostranieri per offuscare la linea tra contenuto e. Il rapporto ha analizzato figure come Jerry Kowal, cittadino statunitense residente a Shanghai, che parla un mandarino fortemente accentato e conta oltre 26 milioni di follower su varie piattaforme di social media cinesi come Bilibili, Douyin e Xigua. Sebbene ci sia sempre stata preoccupazione per l’influenza straniera da parte del Partito comunista, la volontà e la necessità di sfruttare opinioni straniere positive si sono sviluppate in modo diverso nel tempo, ha affermato il rapporto. Gli stranieri sono stati presentati sugli schermi ...