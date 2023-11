Camper anfibio | si può guidare in strada o in mare | può navigare

Leggi su rompipallone

(Di domenica 26 novembre 2023) Quante volte abbiamo sognato un’auto, un, un camion che può diventare anche una barca? Ci siamo, è una nuova clamorosa invenzione. Viaggiare ormai è diventato semplicissimo e lo si può fare in tutti i modi e con tutte le possibilità che ognuno di noi potrebbe pensare. Auto, aerei, bus, treni, moto e chi più ne ha più ne metta. Anche con qualsiasi tipo di combustione: dalla classica benzina ai motori elettrici che si stanno diffondendo sempre di più e stanno creando novità assurde che erano impensabili fino a 20 anni fa. L’unica cosa che manca a noi comuni mortali è un mezzo che possa andare ine nello stesso tempo anche in acqua, per poter permettere a tutti di viaggiare senza mai cambiare mezzo di trasporto e andare ovunque nel mondo. Ma ora ci sono novità clamorosa anche in questo senso. Il primo autobusarriva ...