Calendario sci alpino oggi | startlist slalom Killington 2023 | orari | programma | tv | streaming | pettorali delle italiane

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023), domenica 26 novembre, si disputa l’ultima gara sulle nevi di(Stati Uniti) valida per la Coppa del Mondo-2024 di scifemminile. Dopo il gigante di ieri che ha visto prevalere la svizzera Lara Gut Behrami è tempo di stringere le distanza e di gareggiare tra i rapid gates per il terzostagionale. Glisaranno gli stessi del gigante con la prima manche inalle 16.00 e la seconda con l’inversionetrenta alle 19.00. Una vittoria a testa per Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin in quel di Levi (Finalndia) nei primi due appuntamenti indi questa stagione. La slovacca però ha dimostrato nelle tre manche portare a termine di avere una marcia in più di tutte le altre e se non fosse per ...