Calendario Mondiale F1 2024 | date | programma | orari Aumentano ancora le gare!

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Ildi F1 2023 sta per terminare. Passerà alla storia come quello in cui è stato espresso uno dei domini più marcati di sempre. Max Verstappen e la Red Bull hanno letteralmente sbaragliato il campo, imponendosi in quasi tutte le gare anin scena negli ultimi nove mesi. Una stagione senza storia, della quale francamente non si sente la necessità di una replica. Non ce ne vogliano l’olandese, il team anglo-austriaco e i loro sostenitori. Però il bello della Formula 1 e dello sport in generale è legato anche all’incertezza e allo spettacolo che essa può offrire. Se il copione è scontato, viene meno un motivo d’interesse. D’altronde, a chi piace vedere un film di cui si conosce già il finale? Dunque la speranza è che ilpossa avere un cast corale. O quantomeno possa proporre un concreto antagonista del Cannibale, il quale ...