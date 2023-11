Calciomercato Napoli | clausola attiva dal 9 maggio | affarone da 12 milioni

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 26 novembre 2023) Ilpensa già al futuro. Per gli azzurri possibile un clamoroso affare di mercato a partire dal prossimo 9. Ilè tornato a vincere. Gli azzurri in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sono imposti per 2-1. Inizia, dunque, nel migliore dei modi la seconda avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del. Il tecnico toscano è atteso da un tour de force che porterà ilad affrontare anche Real Madrid, Inter e Juventus. Il primo test per Mazzarri, contro la temibile Atalanta, però, ha dato risposte positive a Walter Mazzarri e ai tifosi azzurri. Ilvisto in campo questa sera al Gewiss Stadium lascia ben sperare per il futuro. Gli azzurri, nonostante i pochissimi giorni a lavora sotto la guida di Walter Mazzarri, hanno rispolverato alcuni ...