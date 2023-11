Calcio | vittorie importanti in scontri diretti dal sapore europeo per Milan e Napoli alla ripartenza della Serie A

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Dopo un weekend di pausa per la finestra delle nazionali, è ripartita quest’oggi laA 2023-2024 dimaschile con gli anticipitredicesima giornata del girone d’andata. In attesa dello scontro diretto al vertice di domani sera tra Juventus e Inter, si sono disputate tre partite dai risvoltinella zona qualificazione per le coppe europee ma anche per la lotta salvezza. Partiamo proprio dall’incontro delle ore 15.00 all’Arechi di Salerno tra i padroni di casaSalernitana e la Lazio, in cui si è materializzato il primo successo del campionato per i granata. Decisivi per il 2-1 finale i gol nel secondo tempo di Kastanos e Candreva, dopo il vantaggio biancoceleste firmato sudi rigore da Immobile poco prima dell’intervallo. Alle 18.00 si sono accesi ...