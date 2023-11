Calcio | Serie A Palladino Approccio inaccettabile ma grande reazione

(Di domenica 26 novembre 2023) "Abbiamo regalato il primo tempo, avrei cambiato tutti" CAGLIARI - "Sapevamo che era una partita complicata in un ambiente difficile. Hanno approcciato meglio di noi e hanno meritato il vantaggio, abbiamo sbagliato tutto ciò che c'era da sbagliare nei primi 45 minuti, avrei cambiato tutti. Sono cont

Italia-Australia - finale di Coppa Davis Il tennis al centro della domenica sportiva. Basket maschile serie A : - Happy Casa Brindisi-Virtus Segafredo Bologna. Calcio : serie C girone C e serie D girone H

Pogba in pubblico per la prima volta dopo il caso doping: cos'ha fatto e con chi era

Paul Pogba si rivede in pubblico . Il francese è ancora in attesa di un'ufficialità sulla squalifica per doping : il centrocampista della Juve era stato trovato positivo al testosterone dopo la prima ...

Empoli - Sassuolo live: Calcio - Serie A Eurosport IT

Empoli Sassuolo, il risultato in diretta live della partita di Serie A Sky Sport

Di fronte il meglio della Serie A: i nerazzurri primi in classifica sul campo dei bianconeri secondi. Dirige Guida di Torre Annunziata

Di fronte il meglio della Serie A: i nerazzurri primi in classifica sul campo dei bianconeri secondi. Dirige Guida di Torre Annunziata ...

Calcio: Serie A. Ranieri "Risultato giusto, Monza signora squadra"

'Un buon punto, la squadra si sta ritrovando' CAGLIARI (ITALPRESS) - 'Credo che il risultato sia giusto. Il primo tempo è stato a favore nostro ...