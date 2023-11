Calcio | Serie A | Juventus-Inter 1-1 | Lautaro risponde a Vlahovic

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Torino, 26 nov. (Adnkronos) -si dividono la posta nel posticipo domenicale della 13esima giornata diA. Il risultato di 1-1 consente alla squadra di Inzaghi di restare in vetta alla classifica con 32 punti, con i bianconeri che seguono a 30. Alla rete diha rispostoper un pareggio comunque spettacolare almeno nella prima frazione. Allegri per il big match allo Stadium si affida a Szczesny tra i pali, con Gatti, Bremer e Rugani in difesa. La sorpresa è Nicolussi Caviglia dal 1' con Rabiot e McKennie a centrocampo. Sulle fasce ci sono Kostic e Cambiaso e in avanti la coppia formata da Chiesa e. Inzaghi dovendo fare a meno di giocatori come Pavard e Bastoni, schiera in difesa Darmian, De Vrij e Acerbi. Gli esterni sono Dumfries e Dimarco, ...