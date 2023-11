Calcio | Serie A | Frosinone-Genoa 2-1**

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023), 26 nov. (Adnkronos) - Ilsi impone nel finale 2-1 sulnella sfida valida per la 13esima giornata diA. Dopo la rete del vantaggio dei padroni di casa siglata al 34' da Matìas Soulè e il pari degli ospiti arrivato poco dopo, al 38' ad opera di Malinovskiy nel primo tempo, bisogna arrivare nel recupero per decidere la sfida. Al 94' Soulè premia l'inserimento di Brescianini che appoggia in mezzo per Monterisi che batte Martinez e regala i tre punti al. Nella ripresa la squadra di Gilardino aveva anche sfiorato in vantaggio con una punizione dello stesso Malinovskyi che ha colpito l'incrocio dei pali. Con questo successo la formazione di Di Francesco sale a 18 punti, mentre i rossoblu restano a 14 in classifica.