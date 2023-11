Calcio | Serie A | Cagliari-Monza 1-1**

(Di domenica 26 novembre 2023), 26 nov. (Adnkronos) - Ildi Claudio Ranieri trova un punto nella sfida interna contro ildi Palladino. I sardi salgono così a 10 punti mentre i lombardi si portano a 18 nella classifica diA. Buon primo tempo all'Unipol Domus, dove ilè riuscito a creare di più e trovato il gol del vantaggio dopo 10 minuti. Su corner a uscire di Viola e colpo di testa a botta sicura di Goldaniga sul quale Di Gregorio risponde con una grande parata ma non può nulla sul tap-in successivo di Dossena, che porta in vantaggio i rossoblù. I padroni di casa si rendono ancora pericolosi con Viola e Zappa, mentre ilcrea una sola vera occasione con la conclusione dal limite di Birindelli, respinta da Scuffet. Nella ripresa ilsale di livello e ...

SERIE D LIVE: si gioca ALBA CALCIO - SANREMESE CALCIO. SEGUI LA DIRETTA

Secondo match casalingo consecutivo per l' AlbainD , nel 15° turno gli albesi trovano la Sanremese. I piemontesi, con 12 punti in classifica, con un successo sorpasserebbero i liguri, a quota 14 punti. Segui la DIRETTA di ...

La partita Hellas Verona - Lecce di Lunedì 27 novembre 2023 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino della gara valida per la tredicesima giornata di Serie A ...

La Roma femminile sa solo vincere: 2-1 alla Fiorentina e girone d'andata chiuso a punteggio pieno

Era la partita trappola, anche per come si era messa ad un certo punto. Ma la Roma vince ancora (2-1) e rimane in testa a punteggio pieno in Serie A. Al Tre Fontane cade una buona Fiorentina, ...