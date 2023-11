Calcio | il Milan soffre | ma batte 1 - 0 la Fiorentina

Calciomercato Milan – Dalla Turchia : “L’Inter si inserisce per Kadioglu”

Calcio : Milan - esordio da record per Camarda il più giovane in Serie A

Calciomercato Milan – Il Montpellier fissa il prezzo per Adams : la situazione

Calcio - vittorie importanti in scontri diretti dal sapore europeo per Milan e Napoli alla ripartenza della Serie A

...momento storico per ilitaliano, quando è entrato in campo Francesco Camarda, attaccante della Primavera rossonera, a 15 anni 8 mesi e 15 giorni il più giovane esordiente in Serie A. Il...

Il Milan torna alla vittoria e Camarda riscrive la storia della Serie A Doveva ripartire e, seppur a fatica, l’ha fatto. Il Milan batte la Fiorentina e torna alla vittoria dopo un mese e mezzo, quasi ...

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Soffrendo nel finale, ma il Milan è tornato al successo e contro la Fiorentina a San Siro ha vinto 1-0, grazie al ...