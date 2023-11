Calcio: D'Aversa, a Verona gara in cui i punti valgono doppio

"E' una gara importate - sottolinea D'- , non perché c'è Marco Baroni: mi auguro di scrivere pagine importanti per questo club come ha fatto lui. La partita è importante per la classifica, ...

"Indipendentemente dal sistema di gioco che proporrà il Verona, dobbiamo essere bravi ad interpretare la partita. Partiranno forte davanti ...

Non solo Sansone e Piccoli: Oudin altra carta di D’Aversa per Verona

Alla vigilia dello scontro diretto contro l'Hellas, l'allenatore ha dato fiducia al francese, reinventato mezzala proprio da Baroni, domani avversario del Lecce da ex ...