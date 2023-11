Calcio a 5 | Fortitudo e Came Treviso vincono di misura Ciampino e Sandro Abate pareggiano

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) La seconda parte del programma della 10a giornata della Serie A dia 5 2023-2024 si è conclusa. Ecco come sono andate le cose nelle tre partite in agenda. Un pirotecnico 3-3 fraFutsal eha aperto il menù, offrendo gol, emozioni e spettacolo nel confronto fra i capitolini e i campani. Poi un doppio 2-1: il primo tra laPomezia e il Genzano, il secondo invece fra lae il Cosenza. Domani quindi altre tre gare in programma, domenica 26 novembre 2023: Active Network-Mantova, Napoli-L84 e il big match Feldi Eboli-Olimpus Roma. Al momento la classifica vede, in prima posizione, proprio l’Olimpus Roma a quota 22 punti, inseguita a 19 dalla L84 e dalla Meta Catania. Foto: Divisionea 5