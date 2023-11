Cagliari-Monza | le formazioni ufficiali

(Di domenica 26 novembre 2023) Meno di un’ora e in campo ci saranno: ecco leufficiale del lunch match con la sfida tra Ranieri e Palladino Meno di un’ora e in campo ci saranno: ecco leufficiale del lunch match di Serie A con la sfida tra Ranieri e Palladino.(3-4-1-2) – Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos, Dossena, Zappa, Prati, Makoumbou, Augello; Viola; Luvumbo, Petagna. Allenatore: Claudio Ranieri(3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino

Cagliari-Monza : le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Cagliari Monza - probabili formazioni : dubbio in attacco per Ranieri

LIVE Serie A, Cagliari - Monza alle 12.30

Commenta per primo La tredicesima giornata di Serie A prosegue conalle 12.30. Una partita importante per i padroni di casa che hanno bisogno di tornare alla vittoria dopo la sconfitta con la Juventus per uscire dalla zona rossa . Gara di valore ...

Cagliari-Monza, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni la Repubblica

Cagliari - Monza: dove vederla in diretta tv e le probabili formazioni La Stampa

SERIE A, Le formazioni ufficiali di Cagliari-Monza

Sta per partire il launch match di questa domenica 26 novembre, che vedrà contrapposti Cagliari e Monza. Queste le scelte dei due tecnici: CAGLIARI (3-4-1-2): ...

Ma in mezzo a questo gruppo chi è più... Lucio

Nel giorno che porta a Juventus-Inter anche il doppio ex Lucio viene raggiunto da La Gazzetta dello Sport. La chiacchierata del brasiliano, colonna dell'Inter del Triplete, parte da ...