Cagliari-Monza | formazioni ufficiali | dei tanti prestiti Inter… nessuno!

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023)è la prima partita di oggi in Serie A, calcio d’inizio alle 12.30. Sono appena uscite lee dei treInter (Oristanio da una parte e i due fratelli Carboni dall’altra, con Franco neanche in panchina) non gioca nessuno titolare.– LE(4-3-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Prati, Makoumbou, Augello; Viola; Petagna, Luvumbo.In panchina: Radunovic, Aresti, Lapadula, Deiola, Oristanio, Pereiro, Jankto, Wieteska, Sulemana, Pavoletti, Obert, Azzi, Desogus, Shumodorov.Allenatore: Claudio Ranieri.(3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, ...