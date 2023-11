Cagliari | le pagelle di CM | partita perfetta di Dossena Prati leader del centrocampo Lapadula spreca

Serie A - Juventus-Cagliari - le pagelle - Allegri vince e torna in vetta in attesa dell’Inter

Mazzarri riporta ordine in una classe di scombinati con potenzialità enormi

...between SSC Napoli andat the Diego Armando Maradona Stadium in Naples, southern Italy, on September 26, 2021. (Photo by Antonio Balasco / Antonio Balasco / Controluce via AFP) Le...

Le pagelle del Cagliari - Dossena dominante, Scuffett reattivo. Petagna poco incisivo TUTTO mercato WEB

Dossena segna e difende, Scuffet salva il Cagliari: le pagelle rossoblù Blog Cagliari Calcio 1920

La sblocca subito Dossena: Cagliari avanti 1-0 sul Monza al 45'

Nel lunch match della 13ª giornata di Serie A, il Cagliari chiude i primi 45' in vantaggio per 1-0. A sbloccare la gara, dopo un salvataggio in avvio di Scuffet su D'Ambrosio, è sempre il difensore Do ...

SERIE A, Le formazioni ufficiali di Cagliari-Monza

Sta per partire il launch match di questa domenica 26 novembre, che vedrà contrapposti Cagliari e Monza. Queste le scelte dei due tecnici: CAGLIARI (3-4-1-2): ...