Busto Arsizio-Cuneo oggi in tv | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2023 2024 volley

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Tutto pronto per Uyba-Honda Olivero S. Bernardo, partita valevole per la nona giornata della Serie A1di. Le farfalle di Juan Manuel Cichello (subentrato a Julio Velasco) scendono sul campo di casa per conquistare la terza vittoria e migliorare l’undicesima posizione in classifica. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Massimo Bellano, nona con un punto in più dellecche e a caccia del quarto successo stagionale. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 26 novembre all’E-Work Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire inla ...