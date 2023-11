Bremer | «Pensavo a Juventus-Inter quando ero col Brasile! Speriamo…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023)prima di, in un’vista su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita, con riferimento agli impegni con la sua Nazionale. PRIMA DELLA PARTITA – Gleisonprima diha parlato così: «Sono stato convocato dal Brasile dove ho giocato due partite, ma stavo già pensando a questa partita. Abbiamo fatto bene in allenamento, proviamo a fare una grande partita e uscire con una grande vittoria».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati