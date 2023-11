Bottoms – la recensione | Emma Seligman e il teen drama moderno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 novembre 2023)ha avuto le idee chiare fin dal suo film d’esordio, Shiva Baby. E con, il suo secondo lungometraggio, ci tiene a sottolineare quanto ami fare cinema e quanto comprenda la forza espressiva del mezzo. Sia a livello registico, che a livello di scrittura. E conferma la sua abilità nel saper dosare i ritmi della commedia dissacrante. Lo fa attraverso un classico high school movie ma che di classico non ha nulla. E dimostra come, se si ha conoscenza di ciò che si sta facendo, si possono sovvertire le regole non scritte. Perchérigira il film scolastico classico americano e lo deride, mettendone a nudo i suoi lati più ridondanti e, perché no, tradizionalisti. Ribaltare le regole non è una cosa semplice, specialmente al secondo lungometraggio. Ma quando si sa fare cinema, allora anche il sangue e ...