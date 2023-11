Bologna-Torino lunedì 27 novembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di domenica 26 novembre 2023) La striscia di imbattibilità delsi è interrotta nel 2-1 sul campo della Fiorentina, seconda sconfitta in campionato per una squadra che non perdeva dall’esordio contro il Milan e che al Franchi ha confermato che la distanza tra la squadra di Thiago Motta e la Conference League è al momento nel rendimento esterno e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Bologna - Torino LIVE

Commenta per primo( calcio d'inizio alle ore 20.45 ) è il posticipo che chiude la tredicesima giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa cercano la vittoria per sorpassare in un colpo solo ...

LIVE Bologna-Torino: formazioni UFFICIALI e prepartita in diretta Toro.it

Bologna-Torino: granata alla ricerca di punti per scalare la classifica TorinoToday

Bologna-Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Dall’Ara, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Bologna e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Dall’Ara, Bologna e Torino si affrontano nel match ...

LIVE Bologna-Torino: formazioni e prepartita in diretta

Bologna-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino ...