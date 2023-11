Boldrini | “Serve una rivoluzione culturale che sradichi il patriarcato”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 26 novembre 2023) ROMA – “Chiedo al Partito Democratico di fare da apripista e da esempio: inizi un percorso di formazione nei territori, nei circoli, nelle assemblee, tra i dirigenti e le dirigenti. Coinvolga esperte ed esperti qualificati per contribuire a sconfiggere la mentalità patriarcale e violenta. “Mi riguarda”, ci riguarda”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook la parlamentare del Pd Laura. Che aggiunge: “L’assassino ha spesso le chiavi di casa. Oppure è spesso un ex che non sopporta di essere stato lasciato, che non sopporta la libertà della compagna, la sua autodeterminazione, la sua indipendenza. E l’ammazza. Tutto questo riguarda ognuna e ognuno di noi: è evidente che non basta inasprire le pene, questo non ferma gli assassini e gli uomini violenti. Servono, certo, i responsabili vanno perseguiti e condannati. Ma non salvano le vite delle donne. ...