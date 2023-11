Boldrini | “Serve una rivoluzione culturale che sradichi il patriarcato”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 26 novembre 2023) ROMA – "Chiedo al Partito Democratico di fare da apripista e da esempio: inizi un percorso di formazione nei territori, nei circoli, nelle assemblee, tra i dirigenti e le dirigenti. Coinvolga esperte ed esperti qualificati per contribuire a sconfiggere la mentalità patriarcale e violenta. "Mi riguarda", ci riguarda.unacheil L'articolo proviene da Webmagazine24.