Biathlon | Vittozzi | “Felice di aver cominciato la stagione con una vittoria | sono tra le favorite per la generale”

(Di domenica 26 novembre 2023) “Gara bellissima, ho dato tutto quello che avevo.dilain questo modo. In gara faccio una bella fatica e, quando succede questo, vuol dire che mi sento bene“. Questo il commento a caldo di Lisa, che ha confidato al sito della Fisi le proprie sensazioni dopo lanell’individuale femminile di Oestersund 2023, prima tappa della Coppa del Mondo di. RISULTATI E CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE L’azzurro ha poi parlato del decimo di vantaggio che le ha permesso di precedere la tedesca Preuss: “stati i cinque minuti più lunghi della mia vita. Ero consapevole difatto un ultimo giro competitivo e che Preuss avrebbe potuto perdere i 10? in uscita dal ...

LIVE Biathlon - Individuale femminile Oestersund in DIRETTA : Lisa Vittozzi magistrale! Vittoria fenomenale con un decimo di vantaggio su Preuss!

