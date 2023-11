Biathlon | la Germania fa festa nell’individuale di Oestersund | trionfa Rees davanti a Strelow Giacomel 8°

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Doppietta tedesca avalida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di. Sulle nevi svedesiinfatti uno straordinario Roman(prima vittoria in carriera per lui)al suo connazionale Justus. Terzo invece Johannes Boe abbastanza sottotono, soprattutto al tiro. Il migliore degli italiani è Tommaso, ottavo. 51’27”2 il tempo finale di, che oggi è stato molto solido sugli sci e quasi perfetto al tiro, dove ha trovato un ottimo 19/20. Il tedesco ha chiuso con un vantaggio di 12”1 su(anche lui con 19/20 al poligono) e di 25”0 sul fratello più piccolo dei Boe (autore di due errori al tiro e non in grande forma sugli sci) ed è ...