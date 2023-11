Biathlon : Cdm. Azzurri a Sjusjoen per l'ultimo periodo di preparazione

Biathlon: Cdm, definite le staffette azzurre in gara domani a Oestersund

E' stata definita la composizione delle squadre italiane che prenderanno parte sabato 25 novembre alle prime gare stagionali di Coppa del mondo in programma a Oestersund. Nella località svedese di ...

CdM Biathlon: Didier Bionaz terzo con la Staffetta azzurra a ... ASIVA

Biathlon: Cdm, definite le staffette azzurre in gara domani a Oestersund La Gazzetta del Mezzogiorno

Biathlon: Cdm donne. Vittozzi domina l'individuale di Oestersund

La ventottenne sappadina ha preceduto le tedesche Preuss e Vogt ROMA (ITALPRESS) - Lisa Vittozzi domina l'individuale femminile di Oestersund e ...

Moa Ilar completa l'en-plein svedese a Ruka: trionfo nella mass start 20 km TL e primo centro in CdM

Arriva la terza vittoria in tre gare per la Svezia femminile dello sci di fondo, con Moa Ilar che trionfa nella mass start in skating di Ruka. La classe '97 svedese ha regolato ...