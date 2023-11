Benzina | perché nel 2023 i prezzi non sono mai stati così bassi

Leggi su quifinanza

(Di domenica 26 novembre 2023) Dopo mesi di alti e, il prezzo di diesel e dellanei distributori italiani è finalmente calato fino a toccare i minimi di tutto il. Ma, paradossalmente, potrebbe non trattarsi di una buona notizia. INegli ultimi due mesi il costo della verde è sceso in picchiata di 19 centesimi fermandosi al livello più basso dell’anno, raggiunto soltanto a metà maggio. Allo stesso modo il prezzo del gasolio è crollato di 15 centesimi, toccando anche in questo caso i minimi assoluti di tutto il. Eppure come rivela il Brent, l’indice di riferimento del greggio per il mercato europeo, le quotazioni internazionali del petrolioa circa 81 dollari, almeno 7 sopra i minimi delsegnati a maggio e giugno scorso. In una nota, il ministero delle Imprese ...